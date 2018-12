Shazam: Clean Bandit i Demi Lovato najczęściej wyszukiwanymi wykonawcami

Utwór "Solo" Clean Bandit i Demi Lovato to najczęściej wyszukiwany utwór w aplikacji Shazam, służącej do rozpoznawania piosnek.

Demi Lovato wraz Clean Bandit są najpopularniejsi w aplikacji Shazam /Neilson Barnard /Getty Images

"Solo" Clean Bandit i Demi Lovato był wyszukiwany w aplikacji ponad dziewięć milionów razy.



Clip Clean Bandit Solo - feat. Demi Lovato

Reklama

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie utworu "Solo" w serwisie Teksciory.pl

Ponadto w zestawieniu znaleźli się: Maroon 5 i Cardi B z piosenką "Girls Like You", Nicky Jam i J Balvin z singlem "X", Ed Sheeran z numerem "Perfect" oraz Marshmello z Anne-Marie z przebojem "Friends". Ta piosenka zdobyła również tytuł najchętniej wyszukiwanej piosenki w ciągu jednego dnia (800 tys. zapytań z 8 kwietnia).

Pełna lista najpopularniejszych utworów w Shazam:

1. Clean Bandit ft. Demi Lovato - "Solo"

2. Nicky Jam and J Balvin - "X"

3. Calvin Harris and Dua Lipa - "One Kiss"

4. Dynoro and Gigi D’Agostino - "In My Mind"

5. Ed Sheeran - "Perfect"

6. Tom Walker - "Leave A Light On"

7. Maroon 5 ft Cardi B - "Girls Like You"

8. Marshmello and Anne-Marie - "Friends"

9. David Guetta and Sia - "Flame"

10. Cardi B ft Bad Bunny and J Balvin - "I Like It".

Dodajmy, że Demi Lovato była również najczęściej wyszukiwaną celebrytką w wyszukiwarce Google w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku.



Clip Cardi B I Like It - & Bad Bunny & J Balvin

Sprawdź tekst utworu "I Like It" w serwisie Teksciory.pl