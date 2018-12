​Shaylen leczy złamane serce w "Isn't You"

Wschodząca gwiazda pop Shaylen zaprezentowała klip do nowego singla "Isn't You".

Shaylen podbije listy przebojów?

"Bardzo chciałam zrealizować klip na pustyni oraz w motelu, w którym można wynajmować pokoje na godziny. Oba miejsca dały mi mnóstwo energii, wsparły też przekaz piosenki. Choć złamane serce to nic przyjemnego, to, co następuje później jest pozytywne" - mówi Shaylen.

"Isn't You" to drugi - po "El Dorado" - singel wokalistki.

Pochodząca z Dallas w Teksasie Shaylen choć debiutuje, nie jest zupełnie nową postacią w branży. Wcześniej występowała w zespole oraz pobierała lekcje w prestiżowej Septien Entertainment Group (Selena Gomez, Demi Lovato).

Jej kariera solowa nabrała rozpędu po przeprowadzce do Los Angeles. Na początku udostępniała swoje utwory w sieci. Podpisała kontrakt publishingowy i nawiązała współpracę z producentami EDM. "El Dorado" to debiut artystki w wytwórni Republic Records.

Zobacz teledysk "Isn't You":