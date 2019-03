Shawn Mendes ma problemy z fankami? Apel Polaków: "Nie róbmy czegoś takiego u nas"

Kanadyjski piosenkarz Shawn Mendes już 2 kwietnia zagra koncert w Krakowie. Fani martwią się, czy spokój muzyka nie zostanie zakłócony. Sieć obiegają bowiem filmiki z innych miast, w których ostatnio występował artysta, z dantejskimi scenami spod hoteli, w których nocował. Tłumy fanów - przede wszystkim fanek, nie dawało artyście odpocząć domagając się, by do nich wyszedł.

Shawn Mendes zagra 2 kwietnia w Krakowie /Mike Coppola /Getty Images

Sahwn Mendes to wokalista i autor piosenek, który zyskał ogromną popularność począwszy od swojego debiutu w 2015 roku ("Handwritten"). Już w 2016 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy 30 najbardziej wpływowych osób w branży muzycznej poniżej 30. roku życia magazynu "Forbes".



Muzyk zyskał sobie ogromną przychylność fanów tym, że podczas swoich podróży i koncertów w różnych miastach, zawsze stara się znaleźć trochę czasu dla fanów, by z nimi porozmawiać czy zrobić sobie zdjęcia.

Niestety teraz, kiedy jego popularność jest już ogromna, rzesze fanów stają się dla niego coraz bardziej uciążliwe. Doskonałym tego dowodem są sceny sprzed hoteli, w których mieszkał muzyk, dając ostatnie koncerty w Amsterdamie, Berlinie, Oslo, Sztokholmie, Paryżu, Monachium, Turynie czy niedawno w Barcelonie.



Przed hotelami gromadziły się przede wszystkim fanki, które czekały, aż artysta do nich wyjdzie. Nierzadko, tak jak w Barcelonie, były bardzo głośno i uniemożliwiały nie tylko swojemu idolowi, ale tez innym hotelowym gościom, wypoczynek.



Z tego powodu polscy fani apelują na Twitterze, by podczas krakowskiego koncertu nie dochodziło do takich scen i zachowań. Wiele osób pisze, by nie urządzać sobie wycieczek pod hotel, w którym zatrzyma się gwiazda. Inni w reakcji na wideo z Barcelony dodają: "Nie róbmy czegoś takiego u nas".

Shawn Mendes zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków w najbliższy wtorek 2 kwietnia. Oby zapamiętał ten pobyt lepiej, niż noc w Barcelonie.