Na rynku pojawił się wyczekiwany album Shawna Mendesa.

Shawn Mendes wydał kolejny album /materiały prasowe

Shawn jest współproducentem albumu razem z Kidem Harpoonem (współpracował też m.in. z Harrym Stylesem) oraz Natem Mercereau.

Mendes komponował utwory wspólnie z nominowanym do Grammy Scottem Harrisem.

Z kolei laureat Grammy - Frank Dukes - wyprodukował singiel "Monster" nagrany w duecie z Justinem Bieberem. Na albumie "Wonder" gościnnie pojawia się również Anderson .Paak - jego perkusję usłyszymy w kawałku "Teach Me How To Love". Wydawnictwo promują single "Wonder" i "Monster".

6 grudnia Shawn Mendes zagra darmowy koncert transmitowany w internecie, "Wonder: The Experience". W Polsce godzina rozpoczęcia transmisji to północ w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 6 na 7 grudnia).



Koncert Shawna Mendesa "Wonder: The Experience" to ostatnie wydarzenie w 2020 roku z serii American Express UNSTAGED, jak również ostatni występ artysty w tym roku. Kanadyjski gwiazdor wcześniej pojawił się w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" oraz "BBC Radio 1’s Live Lounge". Wydarzenie jest bezpłatne, ale fani mogą też opcjonalnie zakupić bilety. Część zysków ze sprzedaży zasili konto The Shawn Mendes Foundation.

Shawn Mendes w maju 2018 wydał swój trzeci album zatytułowany "Shawn Mendes", który zadebiutował na szczycie Billboard 200. Stał się też numerem jeden tuż po premierze w ponad 80 krajach.



Gwiazdor otrzymał dwie nominacje na 61. ceremonii Grammy w kategoriach: "Piosenka roku" za "In My Blood" oraz "Najlepszy popowy album wokalny". Rok później artysta mógł cieszyć się nominacją za singel "Señorita" z Camilą Cabello w kategorii "Najlepszy popowy duet/występ grupowy".



