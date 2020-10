Sharon Osbourne zdradziła, że żałuje aborcji, której poddała się w wieku 18 lat

Pisarka, żona Ozzy'ego Osbourne'a i jego menedżerka, a przy tym matka trójki ich dzieci, opowiedziała o tym, jak się czuła, gdy jako nastolatka zaszła w ciążę, którą później usunęła. Nie ukrywa, że po tym wydarzeniu już nigdy nie było między nią a jej mamą tak, jak wcześniej.

Ozzy i Sharon Osbourne są jednym z najbardziej znanych małżeństw w branży muzycznej /Greg Doherty /Getty Images

"Byłam przerażona i samotna" - wyznała w "The Talk", programie nadawanym przez sieć CBS.

Reklama

Przerażona była, gdy mówiła swojemu ojcu o ciąży. Jego bała się najbardziej. Przyjął ciążę do wiadomości, ale zabronił wspominać o niej matce. Ta jednak się domyśliła.

"Byłam chora, gruba, więc mama postanowiła wezwać lekarza. Musiałem się wtedy przyznać" - wspomina Osbourne.

Reakcja matki nie była jednak tak dramatyczna, jak się tego po niej spodziewała. Była chłodna i zasadnicza. "Musisz sama rozwiązać ten problem. Jesteś już dorosła" - powiedziała rodzicielka.

Wideo Sharon Osbourne throws water at Louis Walsh

Wtedy Sharon poczuła się samotna. Wspomina, że myślała tylko o tym, jak wielki wstyd sprowadziła na rodzinę i że może zmazać go jedynie aborcją. Tak się też stało. Mimo to nie ocaliła relacji z matką, która trzymała ją na dystans aż do swojej śmierci, a usunięcie ciąży do dziś uważa za wielki błąd.