Późnym popołudniem w piątek na plan programu "Jack Osbourne's Night of Terror" wezwano służby medyczne. W historycznym hotelu w Santa Paula (ok. 110 km od Los Angeles) okazało się, że pomocy potrzebuje Sharon Osbourne, 70-letnia menedżerka i żona Ozzy'ego Osbourne'a .

Sharon Osbourne trafiła do szpitala

Gwiazda telewizji została przewieziona do pobliskiego szpitala. W mediach pojawiły się informacje, że Sharon zasłabła w trakcie nagrywania programu swojego syna Jacka Osbourne'a.



To właśnie on w relacji na Instagramie przekazał najnowsze informacje o stanie swojej matki.

"Została wypuszczona ze szpitala i teraz jest w domu. Dziękuję wszystkim, którzy okazali miłość i wsparcie. Jeśli chodzi o to, co stało się z moją mamą - zostawiam to jej, by się tym podzielić, kiedy będzie gotowa" - napisał Jack Osbourne w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu.

W 1982 r. Sharon Osbourne (córka Dona Ardena, kontrowersyjnego menedżera Black Sabbath ) na Hawajach poślubiła Ozzy'ego Osbourne'a, wówczas byłego wokalistę tej legendarnej grupy. Para ma trójkę wspólnych dzieci: córki Aimee i Kelly oraz syna Jacka.

Sharon była jurorką brytyjskiego "X Factora" (edycje 1-4, 10, 13-14) i amerykańskiej edycji "Mam talent".



