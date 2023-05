Piosenka "King Talk" została nagrana z udziałem wschodzącej gwiazdy hip-hopu, ghańsko-amerykańskiego artysty Blackwaya. Inspiracją dla jej twórców były tegoroczne playoffy NBA.

Jak wyjaśnił koszykarz w oświadczeniu cytowanym przez tygodnik "People", natchnął go wyczyn LeBrona Jamesa, który w lutym pobił rekord punktów zdobytych rozgrywkach NBA. Właśnie wtedy Shaquille O'Neal znów poczuł wenę.

"KoKo (producent piosenki - przyp. red.) i ja wysyłaliśmy sobie bity na okrągło od pierwszej minuty, gdy zagrał mi ten początkowy. Wiedziałem, że muszę to puścić w świat. To nagranie sprawia, że jestem tak podekscytowany, jakbym wychodził na siódmy mecz finałów" - wyznał czterokrotny mistrz NBA, mistrz olimpijski oraz mistrz świata. O'Neal dodał, że on, Blackway i KoKo współpracują od kilku miesięcy i wkrótce planują wydać "więcej muzyki".

Wideo Shaquille O'Neal, Blackway, Koko - "King Talk" (Official Audio + Lyric Video)

Blackway - kim jest?

Blackway zasłynął nagraną w 2018 roku piosenką "What's Up Danger", która pojawiła się w filmie animowanym Marvela "Spider-Man: Into the Spider-Verse". "Kiedy KoKo i ja pracowaliśmy nad tym utworem, próbowaliśmy wejść w umysł wielkiego sportowca i przekazać tę energię. Nie ma nikogo, kto pasowałby do tego opisu bardziej, niż Shaq. Nadal nie mogę uwierzyć, że nagrałem piosenkę z moim ulubionym sportowcem wszechczasów" - powiedział w wywiadzie dla serwisu SPIN.