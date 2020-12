Shane MacGowan (The Pogues) skończył 63 lata. Jak dziś wygląda "najbrzydszy muzyk wszech czasów"?

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia swoje 63. urodziny świętował Shane MacGowan, przez lata lider folkowo-punkowej grupy The Pogues. W sieci można zobaczyć, jak dziś wygląda irlandzki wokalista, który od dłuższego czasu ma poważne problemy ze zdrowiem.

Ślub Victorii Mary Clarke i Shane'a MacGowana w listopadzie 2018 r. /Aller/MEGA / Agencja FORUM

Od fatalnego w skutkach upadku w studiu w 2015 r. (złamana miednica i uraz kręgosłupa) Shane MacGowan porusza się na wózku inwalidzkim. Długi pobyt w szpitalu i poważne problemy zdrowotne sprawiły, że wokalista po wielu latach ostatecznie odstawił alkohol.

W sieci możemy zobaczyć krótkie wideo nakręcone prawdopodobnie przez jego żonę Victorię Mary Clarke. Są parą od ponad 30 lat, a ślub wzięli w listopadzie 2018 r. w ratuszu w Kopenhadze w Danii.

Na nagraniu wyraźnie widać, że nawet mówienie przychodzi mu z trudem.

Jeszcze niedawno pojawiły się informacje, że MacGowan powrócił do studia, by nagrać kilka nowych utworów z irlandzką grupą Cronin.

Clip The Pogues Fiesta

Shane MacGowan popularność zdobył jako wokalista i lider zespołu The Pogues. Muzycy punkowe brzmienia wymieszali z dźwiękami tradycyjnych irlandzkich instrumentów, jak banjo, cytra, mandolina, flażolet czy akordeon. Dodatkowo MacGowan w tekstach sięgał do swojego dziedzictwa (burzliwa historia Irlandii u boku większego sąsiada, a także życie imigrantów w Londynie) oraz literatury.

Clip The Pogues Fairytale Of New York - Featuring Kirsty MacColl

Clip The Pogues If I Should Fall From Grace With God

Na początku lat 90. MacGowan został jednak zwolniony przez swoich kolegów - powodem były głównie pijackie ekscesy, które doprowadziły do licznych braków w uzębieniu wokalisty - ostatniego naturalnego zęba miał stracić w 2008 r. To plus "charakterystyczna" uroda sprawiło, że Shane MacGowan w 2007 r. znalazł się na szczycie ułożonego przez internautów i blogerów rankingu najbrzydszych muzyków wszech czasów.

Zdjęcie Shane MacGowan w 2003 roku / ShowBizIreland / Getty Images

Po rozstaniu z The Pogues frontman kontynuował muzyczną podróż pod szyldem Shane MacGowan and the Popes (w sumie dwie płyty studyjne i liczne koncerty głównie na Wyspach i w Europie). W 2001 r. doszło do reaktywacji The Pogues z MacGowanem w roli wokalisty, jednak działalność ograniczyła się już tylko do koncertów i okazjonalnych wydawnictw składankowych. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. grupa wystąpiła po raz ostatni.

"Jesteśmy przyjaciółmi dopóki razem nie koncertujemy. Mam już tego dość" - tak wokalista odpowiedział na pytanie o możliwy powrót pod starym szyldem.

Clip The Pogues Dirty Old Town

Na początku grudnia premierę miał dokumentalny film "Crock of Gold" poświęcony muzykowi, którego jego przyjaciel Johnny Depp nazwał "jednym z najważniejszych poetów XX wieku". Za reżyserię odpowiada Julien Temple, autor takich filmów, jak m.in. "The Great Rock'n'Roll Swindle", "Sex Pistols: Wściekłość i brud", "Absolutni debiutanci", "Pocisk", "Joe Strummer. Niepisana przyszłość". Ma w dorobku także teledyski dla m.in. Bryana Adamsa, Blur, Davida Bowiego, Depeche Mode, Duran Duran, Janet Jackson, Judas Priest, Neila Younga, Paula McCartneya, Sade, The Kinks, The Rolling Stones, Toma Petty'ego i Whitney Houston.

