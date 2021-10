"Where My Heart Belongs" to najnowszy utwór duetu Shandy & Eva. Duet znany jest ze swoich autorskich, klimatycznych kompozycji z charakterystycznym brzmieniem gitary akustycznej i instrumentów perkusyjnych. Najnowsza propozycja jest nawiązuje swoim klimatem do oldschoolowych amerykańskich piosenek country pop. Obie artystki są zresztą wielkimi fankami tego gatunku i próbują go przenieść także na nasz polski rynek muzyczny.



Teledysk został zrealizowany latem tego roku podczas trasy koncertowej duetu. Za jego ostateczny kształt odpowiada Wiktor Żmijewski, młodszy brat Ewy.

Reklama

"To piosenka o dorastaniu, poszukiwaniu samego siebie, swojego miejsca na ziemi i podróży przez życie..." - mówi o swojej kompozycji Ewa.



Clip Shandy & Eva Where My Heart Belongs

Kim jest duet Shandy & Eva?

Shandy & Eva to duet, który powstał w Los Angeles na początku 2015 roku. Eva Żmijewska poznała Shandrelicę Casper w Los Angeles College of Music w Kalifornii, gdzie obie podjęły studia na wydziale Vocal Performance i właśnie tam zaczęły współpracę.



Już na samym początku istnienia zespołu oryginalne brzmienie dwóch głosów urzekło publiczność w Kalifornii, w Polsce oraz nawet na karaibskiej wyspie Curacao skąd pochodzi Shandrelica. W 2017 roku duet zaczął współpracę z polskim producentem, inżynierem i kompozytorem, Krisem Górskim. W 2019 r ukazał się ich debiutancki album. W marcu 2021 r. ukazał się singel "Tacy sami". Utwór niósł ze sobą ważne przesłanie. Powstał inspirowany wydarzeniami, które na przestrzeni ostatnich lat mocno podzieliły nasze społeczeństwo.

Śpiewające córki polskich aktorów 1 / 7 Olaf Lubaszenko to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Gwiazdor zasłynął rolami m.in. w: "Krollu", "Operacji Samum" oraz "E=MC2". Był też reżyserem takich klasyków polskie komedii jak "Sztos", "Chłopaki nie płaczą" i "Poranek kojota". Źródło: Reporter Autor: Wojciech Stróżyk udostępnij