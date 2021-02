Shakira zdecydowała się na sporą zmianę wyglądu. "Niespodzianka"

Kolumbijska gwiazda postanowiła nieco zaszaleć. Wokalistka wyprostowała włosy i przefarbowała się na rudo.

Shakira przefarbowała włosy na rudo /Tim Roney /Getty Images

Kolumbijska wokalistka Shakira znana jest nie tylko ze swoich przebojów, ale także z oryginalnej urody. Jej kolejne zdjęcia rozgrzewają fanów.

Tym razem latynoska gwiazda pochwaliła się na Instagramie nowym wyglądem. "Niespodzianka" - podpisała jedno z nagrań.

Warto dodać, że wokalistka, która znana jest z burzy blond loków, jest brunetką. Krótko po zmianie wizerunku Kolumbijka nagrała swoje największe przeboje "Whatever, Wherever", "Underneath Your Close" i "Objection (Tango)", które znalazły się na płycie "Laundry Service".



Instagram Post

Instagram Wideo

Na tej samej płycie znalazł się również utwór "Eyes Like Yours (Ojos Asi)", w którym również możemy zobaczyć Shakirę w rudych włosach.

W ostatnim czasie piosenkarkę mogliśmy zobaczyć w teledysku Black Eyed Peas "Girl Like Me". Dyskografię gwiazdy, świętującej niedawno 44. urodziny, zamyka natomiast płyta "El Doardo" z 2017 roku.