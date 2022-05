Shakira ma poważne kłopoty. Sąd oddalił jej apelację w sprawie o oszustwo podatkowe

W lipcu 2021 roku sędzia Maco Juberias zamknął trzyletnie śledztwo dotyczące oszustwa podatkowego Shakiry, stwierdzając, że zebrane dowody są wystarczające, by rozpocząć proces przeciwko wokalistce. Gwiazda złożyła apelację, ale nic to nie dało. Jak dowiedziała się agencja Associated Press, sąd w Madrycie podtrzymał ubiegłoroczne orzeczenie. Shakirze zarzuca się niezapłacenie podatku dochodowego w Hiszpanii w latach 2012-2014 na łączną kwotę 14,5 mln euro.

Shakira ma problemy z prawem /Miguel Villagran / Stringer /Getty Images