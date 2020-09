Shakin' Stevens zapowiada nowy album. Posłuchaj "I Need You Now"

Z okazji 40-lecia kariery, Shakin' Stevens zapowiada kolejny, wyjątkowy album - "Fire In The Blood". Podstawowa wersja nowego longplay’a będzie kolekcją legendarnych przebojów Stevensa.

Shakin' Stevens na scenie jest już od 40 lat / Tabatha Fireman/Redferns /Getty Images

Artysta osobiście wybrał 26 utworów, które znajdą się na podstawowej wersji płyty. Wśród nich będą m.in największe przeboje takie jak "The Ole House" czy "Oh Julie". Nie zabraknie również innych docenionych singli np. "Merry Christmas Everyone" czy "A Rockin' Good Way" w duecie z Bonnie Tyler.

Album ukaże się także w trzypłytowej wersji, która zawierać będzie aż 54 utwory. "Fire In The Blood" będzie dostępny w formacie CD oraz na płycie winylowej.

"W rozszerzonej wersji 'Fire In The Blood' znajdą się wszystkie wydane przeze mnie single" - wspomina Shakin' Stevens.

"To ukazuje zakres muzycznych stylów, w których poruszałem się na przestrzeni tych 40-stu fantastycznych lat mojej kariery. Począwszy od surowego rock'n'rolla, do klasycznego rocka i country bluesa oraz wielu pokrewnych gatunków, którymi zajmowałem się w międzyczasie" - komentuje artysta.

Przy okazji muzyk zaprezentował również nowy singel pt. "I Need You Now".



Michael Barratt znany jako Shakin' Stevens to kompozytor oraz wokalista urodzony w Walii. Do tej pory opublikował 20 albumów studyjnych. Album "Shaky" wydany w 1981 roku podbił listy przebojów w dziewięciu krajach: w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwecji, Danii, Norwegii, Holandii i Austrii.

Z kolei longplay "The Ole House" pokrył się złotem w czterech krajach (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwecja) oraz platyną w Australii. Inne docenione płyty artysty to również: "Give Me Your Heart Tonight", która została pokryta platyną w Wielkiej Brytanii oraz złotem w pięciu innych krajach, "The Bop Won’t Stop" oraz "Lipstick, Powder And Paint".

Single takie jak "This Ole House", "Green Door" czy "You Drive Me Crazy" wpisały się na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej i wciąż zdobywają nowych fanów na całym świecie.