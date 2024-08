"Shake it off" hitem wszech czasów? Fani Taylor Swift wybrali swoje ulubione piosenki

Taylor Swift , jedna z najbardziej wpływowych postaci współczesnej muzyki pop, nieprzerwanie zachwyca fanów na całym świecie swoimi hitami i albumami, które zdobywają szczyty list przebojów. Na cześć jej powrotu do Londynu, gdzie zakończyła europejską część swojej Eras Tour , przeprowadzono badanie wśród fanów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, aby dowiedzieć się, które z jej utworów i albumów są uważane za najlepsze. Wyniki pokazują wyraźne różnice w gustach muzycznych między brytyjskimi a amerykańskimi fanami.

Wśród brytyjskich fanów Taylor Swift niekwestionowanym faworytem jest album "1989", który jest także najnowszym z serii jej reedycji. Album ten wyraźnie wyprzedza konkurencję, gdyż prawie jedna trzecia (32%) brytyjskich fanów wskazała go jako swój ulubiony. Co ciekawe, w poprzednim badaniu, przeprowadzonym w marcu 2023 roku, tylko 22% respondentów wskazało "1989" jako najlepszy album Swift, co oznacza, że jego popularność znacznie wzrosła w ciągu kilku miesięcy.