Shadows z kontraktem

Nowo powstała formacja Shadows z USA podpisała stosowne dokumenty z polską wytwórnią Agonia.

Shadows szykuje debiutancki album /Oficjalna strona zespołu

Mroczny i awangardowy Shadows to nowy zespół powstały z inicjatywy Aleksa Bouksa, gitarzysty Immolation, założyciela nieistniejącej już formacji Goreaphobia oraz byłego muzyka Incantation. W składzie znalazło się także dwóch innych muzyków Goreaphobii: gitarzysta o swojsko brzmiącym nazwisku Henny Piotrowski i wokalista Jake G. Czwartym członkiem Shadows jest basista i perkusista w jednej osobie, czyli Lance Walter, muzyk znany z filadelfijskiej grupy Dominance.

Reklama

"Shadows to mój osobisty projekt, który tak naprawdę ciągnie się już od 30 lat pomiędzy mną a Hennym Piotrkowskim. Henny jest jedną z pierwszych osób, z którą zaczynałem swoją muzyczną przygodę. Odkąd pamiętam, w naszej grze była jakaś magiczna chemia, która przetrwała do dziś. W tym roku wszechświat w końcu zadecydował, że zespół oficjalnie powstanie" - napisał Alex Bouks.



Jako założyciel Goreaphobii, Alex Bouks był członkiem metalowego podziemia już od lat 80. ubiegłego wieku. Jego melodyjne i agresywne partie gitar stały się przepustką do gry w takich zespołach jak Immolation, Incantation, Master, Ruinous czy Funebrarum. W Shadows muzyk powraca do korzeni; usłyszymy inspiracje Pink Floyd, Celtic Frost, Sisters Of Mercy, Black Sabbath, Mercyful Fate i Voivod.



Debiutancki materiał Shadows zarejestrowano w studiu Rhawn Street w USA. Masteringiem zajął się Tore Stjerna (Mayhem, Watain) w Necromorbus Studio w Szwecji. Premierę debiutu Shadows zaplanowano na roku 2021.