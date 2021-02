Shadows przed premierą debiutanckiej EP-ki

Amerykańska formacja Shadows ujawniła szczegóły premiery pierwszego materiału.

Zespół Shadows przygotował debiutancką płytę /materiały prasowe

EP-kę zatytułowana po prostu "Shadows" nagrano w studiu Rhawn Street w USA. Masteringiem zajął się Tore Stjerna (Mayhem, Watain) w Necromorbus Studio w Szwecji.

Pierwszy materiał Shadows trafi na rynek w barwach polskiej Agonia Records, o czym pisaliśmy już w naszym serwisie w 2020 roku. Wytwórnia z Piły zaplanowała jego premierę na 26 lutego (kilka wersji winylowych, dwie edycje CD oraz drogą elektroniczną).

Na "Shadows" usłyszymy następujące kompozycje: "Ghosts Of Old", "Shadows", "Night Of The Goat Winter Moon", "Elders", "Sea Of Dust" i "Ancient Eyes".



Wśród inspiracji wyznaczających muzyczny kierunek Shadows podawane są nazwy Pink Floyd, Celtic Frost, Sisters Of Mercy, Black Sabbath, Mercyful Fate i Voivod.

Przypomnijmy, że Shadows to formacja założona przez Aleksa Bouksa, gitarzystę Immolation, założyciela nieistniejącej już formacji Goreaphobia oraz byłego muzyka Incantation. W szeregach znalazło się również dwóch innych muzyków Goreaphobii: gitarzysta Henny Piotrowski i wokalista Jake G. Skład uzupełnia grający zarówno na perkusji, jak i basie oraz gitarze prowadzącej Lance Walter, muzyk kojarzony z zespołem Dominance z Filadelfii.



Z wielce obiecującym singlem "Ghosts Of Old" Shadows możecie się zapoznać poniżej: