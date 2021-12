Shadow Of Intent przed premierą albumu "Elegy"

Za produkcję "Elegy", czwartego albumu symfonicznych / melodyjnych deathcore'owców z USA, odpowiadali Chris Wiseman, gitarzysta i klawiszowiec Shadow Of Intent, oraz Kanadyjczyk Christian Donaldson (miks i mastering), gitarzysta Cryptopsy.

W utworze "Where Millions Have Come To Die" zaśpiewał gościnnie Phil Bozeman, frontman Whitechapel, a w kompozycji "Blood In The Sands Of Time" sam Chuck Billy z Testament.

Okładkę zaprojektował szwedzki artysta Pär Olofsson. Nowy longplay Shadow Of Intent ujrzy światło dzienne 14 stycznia 2022 roku w dystrybucji Blood Blast.

Teledysk do numeru "From Ruin... We Rise" z płyty "Elegy" Shadow Of Intent możecie zobaczyć poniżej:

Clip From Ruin... We Rise

Oto lista kompozycji albumu "Elegy":

1. "Farewell"

2. "Saurian King"

3. "Coming Fire"

4. "Of Fury"

5. "Intensified Genocide"

6. "Life Of Exile"

7. "Where Millions Have Come To Die"

8. "From Ruin... We Rise"

9. "Blood In The Sands Of Time"

10. "Reconquest"

11. "Elegy I: Adapt"

12. "Elegy II: Devise"

13. "Elegy III: Overcome".