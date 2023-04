Shade Empire: Sprawdź singel "In Amongst The Woods" z nowej płyty "Sunholy”

"Sunholy", szósty longplay muzyków z Kuopio, zmiksował Chris Edrich. Mastering wykonał Pierrick Noel. Produkcją partii wokalnych zajął się Teemu Liekkala. Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Andy Reich.

Za orkiestracje nowego dokonania symfonicznych death / blackmetalowców z Shade Empire odpowiadał Francesco Ferrini, klawiszowiec włoskiego Fleshgod Apocalypse.

Płytę "Sunholy" wyda brytyjska Candlelight Records. Wytwórnia powiązana z fińską Spinefarm Music Group zaplanowała jej premierę na 15 września.

Szósty album Shade Empire promuje wideoklip do singla "In Amongst The Woods", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip In Amongst The Woods

Na płycie "Sunholy" znajdziemy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "In Amongst The Woods"

2. "The Apostle"

3. "This Coffin An Island"

4. "Sunholy"

5. "Torn Asunder"

6. "Maroon"

7. "All-Consuming Flame"

8. "Profane Radiance"

9. "Rite Of Passage".