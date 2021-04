Sezamkova po latach: Nowa płyta "Pirates of Truth"

Mająca na koncie występy u boku Acid Drinkers, Houk czy Illusion grupa Sezamkova po latach postanowiła odkurzyć swoje nagrania powstałe w latach 90. i wydać je na płycie "Pirates of Truth".

Sezamkova prezentuje nowy album /Patrycja Toczyńska /materiały prasowe

"Pirates Of Truth" to materiał skomponowany w prawdziwie 90'sowym stylu. Łączy rocka, thrash i heavy metal, wplatając w to elementy jazzu i funky. Klimat ostatniej dekady XX wieku słychać też w sposobie produkcji. Chłopakom udało się utrzymać oryginalny sound i klimat kompozycji unikając pokus cyfrowych możliwości dzisiejszego studia - czytamy w informacji o nowej płycie grupy Sezamkova.

Po licznych zmianach składu, po latach formacja postanowiła powrócić do dawnych czasów i nagrać album jako kwartet.

Zespół planuje również wydanie kolejnego albumu, a nowe numery już czekają w kolejce do nagrania.

Obecnie grupę tworzą: Marcin "Botul" Mikulski (wokal, gitara), Michał "Mullek" Krasoń (gitara, wokal), Krzysztof "Kris" Grabań (bas, wokal) i Piotr Kurczuk (perkusja).