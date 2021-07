Seven Spires: Szczegóły premiery albumu "Gods Of Debauchery"

Specjalizująca się w symfonicznym metalu, amerykańska grupa Seven Spires szykuje się do premiery trzeciego longplaya.

Seven Spires szykują nowy album /Oficjalna strona zespołu

"Gods Of Debauchery", podobnie jak dwie poprzednie płyty zespołu absolwentów prestiżowej uczelni Berklee College Of Music w Bostonie, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem niemieckiego producenta i muzyka Saschy Paetha, z którym Adrienne Cowan, wokalistka Seven Spires, udziela się również w Sascha Paeth's Masters Of Ceremony i na występach Avantasii.

"Źródeł inspiracji było naprawdę wiele, od gier wideo przez filmy i ścieżki dźwiękowe po nasze uwielbienie dla klasycznych dokonań Kamelot, Dimmu Borgir, Fleshgod Apocalypse i neoromantyzmu w muzyce. Najważniejszą rzeczą w tworzeniu sztuki jest wierność sobie, co czynimy bez najmniejszej skruchy, a to oznacza zgłębianie wszystkiego, co kochamy w muzyce, oraz ciągłe przesuwanie technicznych granic naszych zdolności muzycznych" - napisali członkowie bostońskiej formacji.



W utworze "This God Is Dead" zaśpiewał gościnnie Norweg Roy Khan (Conception, eks-Kamelot).

Trzeci longplay Seven Spires trafi na rynek 10 września w barwach włoskiej Frontiers Records (cyfrowo, CD, na winylu).



Teledysk do tytułowej kompozycji z albumu "Gods Of Debauchery" Seven Spires możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Gods of Debauchery" usłyszymy aż 16 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Wanderer's Prayer"

2. "Gods Of Debauchery"

3. "The Cursed Muse"

4. "Ghost Of Yesterday"

5. "Lightbringer"

6. "Echoes Of Eternity"

7. "Shadow On An Endless Sea"

8. "Dare To Live"

9. "In Sickness, In Health"

10. "This God Is Dead"

11. "Oceans Of Time"

12. "The Unforgotten Name"

13. "Gods Amongst Men"

14. "Dreamchaser"

15. "Through Lifetimes"

16. "Fall With Me".