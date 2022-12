Seven Doors przed premierą debiutanckiego albumu

Za skomponowanie całego materiału oraz nagrania odpowiada Ryan Wills, śpiewający multiinstrumentalista z Anglii i założyciel projektu Seven Doors, którego nazwa nawiązuje do włoskiego horroru "Siedem bram piekieł" (1981 r.) w reżyserii Lucia Fulciego.

Miksem "Feast Of The Repulsive Dead" w Cryptic Sound zajął się Ben King, a masteringiem JB Van Der Wal. Okładkę zaprojektowało singapurskie Dedy Badic Art.



Intro "A Quiet Night In The Cemetery" stworzył znany na metalowej scenie miłośnik horrorów Slasher Dave, frontman amerykańskiej grupy Acid Witch. W numerze "The Morbid Mortician" zagrał gościnnie Paul Nazarkardeh, gitarzysta londyńskiej formacji De Profundis, a w singlowym "Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers" wystąpili Chris Monroy i Mike De La O, członkowie Skeletal Remains z USA.

Debiutancka płyta Seven Doors będzie mieć swą premierę 27 stycznia 2023 roku nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z kompozycją "Stalked, Strangled And Stabbed" Seven Doors możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Stalked, Strangled and Stabbed

Seven Doors - szczegóły albumu "Feast Of The Repulsive Dead" (tracklista):

1. "A Quiet Night In The Cemetery"

2. "Feast Of The Repulsive Dead"

3. "Stalked, Strangled And Stabbed"

4. "The Morbid Mortician"

5. "Welcome Back To Life"

6. "I'll Swallow Your Soul"

7. "The Hack Shack"

8. "Isolated Existence"

9. "The Graves Of Matool"

10. "Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers"

11. "Eve Of The Apocalypse".