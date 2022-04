Serpents Oath po nagraniach albumu "Ascension"

"Ascension", nowy longplay Serpents Oath, zarejestrowano w cenionym niemieckim studiu Stage One, gdzie za konsoletą zasiadł jego właściciel i uznany producent Andy Classen. Okładkę zaprojektował meksykański artysta Néstor Ávalos Zarate, którego prace zdobią nagrania m.in. Bloodbath; Zarate jest też autorem okładki "Nihil", debiutanckiego albumu Serpents Oath z 2020 roku.

Dodajmy, że od zeszłego roku w składzie Serpents Oath figuruje dwóch nowych muzyków: basista Mørkald i gitarzysta Baelus.

Reklama

Druga płyta Belgów będzie mieć swą premierę 24 czerwca nakładem niderlandzkiej Soulseller Records (CD w digipacku, dwie wersje winylowe, cyfrowo).

"Summoning The Ancients", nowego utworu Serpents Oath, możecie posłuchać poniżej:

Wideo SERPENTS OATH "SUMMONING THE ANCIENTS" (LYRIC VIDEO PREMIERE)

Oto program albumu "Ascension":

1. "Invocation Pestum"

2. "Summoning The Ancients"

3. "Thy Mighty Serpent"

4. "Invocation Perversum"

5. "Blasphemy"

6. "Bring Down The Sun"

7. "Invocation Maledictum"

8. "Sworn To The Oath"

9. "Of Fang And Claw"

10. "Invocation Infectum"

11. "Death The Destroyer"

12. "Blood Moon".