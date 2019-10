Sepultura: Nowa płyta "Quadra" w 2020 r.

Muzycy Sepultury ujawnili pierwsze szczegóły premiery nowego albumu.

Sepultura w akcji /Wagner Meier /Getty Images

Podobnie jak poprzedni longplay "Machine Messiah" z 2017 roku, tak i nowy album "Quadra" zarejestrowano w szwedzkim studiu Fascination Street pod okiem Jensa Bogrena, producenta znanego ze współpracy z m.in. Opeth, Amon Amarth, Katatonią czy Kreator.

Okładkę nowej płyty (groove) thrashmetalowego zespołu z Brazylii zaprojektował Christiano Menezes.



Podopieczni niemieckiej Nuclear Blast Records wyjaśnili, jak rozumieć nowy album konceptualny Sepultury.



"Quadra, poza wieloma innymi znaczeniami, to portugalskie słowo określające 'boisko sportowe', które z definicji ograniczone jest to pewnego obszaru, z wyznaczonymi granicami, gdzie gra toczy się według określonych zasad. Wszyscy pochodzimy z różnych Quadras. Krajów, narodów z granicami i tradycjami; kultur, religii, praw, edukacji i ustanowionych zasad, gdzie toczy się życie. Nasza osobowość, to, w co wierzymy, jak żyjemy i jak tworzymy społeczeństwa i relacje, wszystko to zależy od właśnie od tych zasad, na których się wychowaliśmy. Idee stworzenia świata, bogów, śmierci i etyki" - tłumaczy Andreas Kisser, gitarzysta Sepultury.



"Pieniądze są koncepcją, która nas zniewala. Ten jest bogaty, a tamten biedny - w taki sposób oceniamy ludzi i dobra materialne. Niezależnie od twojej Quadry, potrzebujesz pieniędzy, żeby przeżyć, co jest podstawową zasadą, by grać w grę zwaną życiem. Stąd właśnie moneta (na okładce). Wykuta jest na niej czaszka senatora, który reprezentuje zasady i prawa, podług których żyjemy; widniejąca na jego głowie mapa świata wyznacza granice wszystkich narodów, tworząc umowne linie oddzielających ludzi poprzez koncepcje rasy i tego, co święte" - dodał Brazylijczyk.

Płyta "Quadra" miałaby trafić na rynek w lutym 2020 roku.



15. studyjny album Sepultury otwierać będzie utwór "Isolation". Z jego koncertową wersją możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Sepultura - Isolation (New song) live at Rock In Rio Brazil 2019