Septicflesh: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty "Modern Primitive"

Nowy longplay formacji z Aten powstał z gościnnym udziałem czeskiej Orkiestry Filharmoników Miasta Pragi. "Modern Primitive", 11. studyjny album Greków - których perkusistą jest Austriak Kerim "Krimh" Lechner, były członek krośnieńskiego Decapitated - promuje już singel "Hierophant".

"'Hierophant' to owoc eksperymentowania z pomysłami, które nawiedzały nasze umysły od dłuższego już czasu. Gdy w końcu dojrzały, doprowadziły nas do stworzenia jednej z naszych najmroczniejszych kompozycji. To miarowy numer z bluźnierczo ciężkimi riffami i melodiami, które przywodzą na myśl monotonne intonacje z mistycznych, pradawnych cywilizacji takich jak egipska" - o nowym singlu powiedział Seth Siro Anton, grający na basie wokalista Septicflesh.

"Uznaliśmy za stosowne, by wzbogacić ten utwór o imponujący pierwiastek rytualny, stąd, od pierwszej sekundy do samego końca, orkiestracja skupiona jest na swoim ponurym zadaniu, by budować wzbudzającą zachwyt atmosferę i przenieść słuchacza w sam środek zakazanej ceremonii" - dodał Christos Antoniou, gitarzysta i aranżer partii symfonicznych w szeregach zespołu.

Album "Modern Primitive" ujrzy światło dzienne 20 maja nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Pierwszy od pięciu lat longplay Septicflesh dostępny będzie m.in. w wersji CD (digipack) oraz jako dwupłytowy album winylowy.

Do singla "Hierophant" nakręcono konceptualny teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Septicflesh Hierophant

Na płycie "Modern Primitive" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "The Collector"

2. "Hierophant"

3. "Self-Eater"

4. "Neuromancer"

5. "Coming Storm"

6. "A Desert Throne"

7. "Modern Primitives"

8. "Psychohistory"

9. "A Dreadful Muse".