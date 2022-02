Semblant w zaćmieniu (nowa płyta "Vermilion Eclipse")

"Vermilion Eclipse", czwarty longplay symfo / gothicmetalowgo Semblant, będzie drugą płytą zespołu w barwach włoskiej wytworni Frontiers. Jej premiera odbędzie się 15 kwietnia.

Produkcją nowego albumu Brazylijczyków zajął się rodzimy fachowiec Adair Daufembach, który wcześniej współpracował z Semblant przy ich drugiej płycie "Lunar Manifesto" z 2014 roku. Autorem okładki jest grecki artysta Giannis Nakos.

"Obscura", poprzedni album muzyków z Kurytyby, głównego ośrodka polonijnego w Brazylii, trafił na rynek na początku marca 2020 roku.

"Purified" to pierwszy singel promujący płytę "Vermilion Eclipse". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Purified

Oto program albumu "Vermilion Eclipse":

1. "Enrage"

2. "Destiny In Curse"

3. "Purified"

4. "The Human Eclipse"

5. "Somber Concern"

6. "Neverending Fall"

7. "Through The Denial"

8. "Black Sun Genesis (Legacy Of Blood, Pt. VI)"

9. "Heretic"

10. "Bloodred Monarch (Legacy Of Blood, Pt. VII)"

11. "Gaslighting"

12. "Day One Oblivion".