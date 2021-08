Przypomnijmy, że na początku roku Selena Gomez udzieliła szczerego wywiadu "Vogue", w którym przyznała, że myśli o zakończeniu kariery.

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiam się po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałem, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Reklama

Piosenkarka dodała wtedy też, że nie chciałaby całkowicie porzucić branży rozrywkowej. Wolałaby skupić się na aktorstwie.



Selena Gomez na Hollywood Beauty Awards 1 / 6 Selena Gomez Źródło: Agencja FORUM Autor: BACKGRID udostępnij

To wyznanie Gomez wywołało spore zamieszanie wśród jej fanów oraz jej znajomych z branży muzycznej. Cardi B publicznie zaczęła odradzać taką decyzję koleżance, twierdząc, że zamiast wycofywać się z muzyki, powinna zacząć nią szokować.

Kilka miesięcy po wywiadzie piosenkarka doprecyzowała swoją poprzednią wypowiedź. Tym razem twierdzi, że nigdy nie zrezygnuje z tworzenia muzyki.

"Nie powiedziałam, że rzucę muzykę. Powiedziałam, że nie chcę Grammy. Czuję, że robię wszystko, co mogę i wszystko dotyczy mnie. Czasem to może naprawdę dotknąć" - przyznała w rozmowie z "Elle".

Na razie dyskografię Gomez zamyka EP-ka "Revelación" nagrana w języku hiszpańskim, która ukazała się w marcu 2021 roku.