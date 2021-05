Selena Gomez na archiwalnym nagraniu śpiewa Britney Spears. Fani zachwyceni [INSTAGRAM]

Ponad 19 milionów wyświetleń na Instagramie w dwa dni zdobyło archiwalne nagranie z Seleną Gomez, na którym śpiewa jeden z przebojów Britney Spears.

Selena Gomez zaskoczyła nagraniem /Genin Nicolas/ABACA /East News

Reklama

"To był szał" - napisała wokalistka przy okazji nagrania, które opublikowała wokalistka.

Reklama

Na filmie widzimy małą Selenę podczas śpiewania przeboju Britney Spears "Don’t Go Knockin' At My Door". Za Gomez widzimy natomiast różnego rodzaju wizualizacje.

Wspomniany numer Spears pochodzi z jej drugiego albumu "Oops!... I Did It Again" z 2000 roku.

Instagram Post

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Selena Gomez zapowiedziała, że wyda jeszcze jeden album, a następnie zakończy karierę muzyczną i skupi się na aktorstwie.

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiam się po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałem, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Na razie dyskografię Gomez zamyka EP-ka "Revelación" z 2021 roku nagrana w języku hiszpańskim.