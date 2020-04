Selah Sue wraca po pięcioletniej przerwie. Kiedy premiera płyty?

Artystka, która zachwyciła cały świat utworami "This World", "Alone" czy "Raggamuffin", prezentuje nowy singiel "You".

Selah Sue ostatnią płytę wydała w 2015 roku /materiały prasowe

Piosenka promuje wydawnictwo "Bedroom EP", na którym znajdzie się pięć utworów wokalistki. Premiera zaplanowana jest na 15 maja 2020 roku.

Artystka zaczęła prace nad nowym materiałem tuż po urodzeniu pierwszego dziecka. Dlatego też jest to najbardziej osobisty album w całym jej dorobku. Utwory przekazują radość, jaka towarzyszyła artystce podczas odkrywania uroków macierzyństwa. Ukazują także nowe ambicje Selah, która postanowiła zająć się produkcją materiału, z pomocą angielskiego producenta Kwesa.

"You" to oda artystki do dwójki jej ukochanych dzieci. "Jesteście wszystkim, czego potrzebuję, jesteście wszystkim, czego chcę" - śpiewa Selah Sue.



"Gdy urodziłam pierwsze dziecko, wszystko trafiło we właściwe miejsce. Spokój, miłość, jedność. Różowa chmurka. To był najbardziej naturalny haj, jakiego w życiu nie doświadczyłam i który trwał znacznie dłużej niż chwilę. Pierwotnie chciałam zrobić przerwę od muzyki i wszystkiego, co jest z tym związane, ale poczułam zupełnie przeciwny impuls" - opowiadała piosenkarka.



"Tworzyłam piosenki płynące z najbardziej szczerego miejsca, idealnej formy kreatywności: utwory wynikające z ciekawości świata oraz wielkiej miłości zarówno do dziecka, jak i do muzyki" - tłumaczyła. Dodała również, że poprzez nową płytę, chce przekazać fanom, co działo się u niej przez ostatnie lata.



Selah Sue wydała swój debiutancki album zatytułowany "Selah Sue" w 2011 roku. Kolejny - "Reason" - pojawił się cztery lata później. Pracowała nad nim m.in. z Childish Gambino, Ludwigiem Göranssonem, Robinem Hannibalem i Hudsonem Mohawke.