Sekret młodzieńczego wyglądu Teresy Werner. Wiadomo, jak to robi

Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowaną singlem "Miłość jest piękna" (sprawdź!).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" (posłuchaj!), "Kocham swoje morze" (posłuchaj!), "Spełnić marzenia" (posłuchaj!), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. - Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.

Już wkrótce z pewnością dowiemy się jeszcze więcej o piosenkarce, bo ukaże się książka "Marzeniami do sukcesu" opowiadająca o karierze legendarnej śląskiej wokalistki.

Teresa Werner zachwyca młodzieńczym wyglądem. Jak dba o siebie?

Piosenkarka, która na scenie jest obecna od ponad 32 lat, wciąż zachwyca wyglądem i rozpala zmysły fanów. Dla Teresy Werner czas się zatrzymał, a wielu zastanawia się, jak udaje jej się być w tak wyśmienitej formie. Wygląda na to, że wystarczy stosować się do kilku zasad, a przede wszystkim regularnej aktywności i dobrej diety.

Werner przyznaje, że uwielbia także spacerować na łonie natury, najchętniej po lesie. Podczas takich spacerów - zwłaszcza jesienią - uwielbia zbierać grzyby. Każdy lubi czasem zjeść coś słodkiego, Teresa Werner także czasem pozwala sobie na choć odrobinę łakoci.

Poza tym fani często doceniają zwiewne, a także eleganckie kreacje piosenkarki. Okazuje się, że gwiazda nie lubi opierać się na opiniach ekspertów i sama wybiera to, w co się ubiera.

"Nie korzystam z żadnych usług wizażystów czy stylistów. Jeżeli chodzi o kreacje, to zawsze wybieram to, w czym czuję się najlepiej. Jest mi niezmiernie miło, że jestem postrzegana jako ikona stylu i elegancji. Doceniam to, że stałam się inspiracją dla innych kobiet. Uważam, że zawsze warto podkreślić swoją urodę poprzez odpowiedni makijaż, uczesanie włosów, wybór kreacji i biżuterii, a kończąc na uwodzicielskim zapachu, który jest niebywale ważnym elementem zamknięcia wizerunku" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

