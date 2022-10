Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn rusza w trasę "Małe wygrywano", żeby zapowiedzieć kolejną płytę, pokazać nowe oblicze, zagrać parę nowych i kilka starych piosenek oraz przede wszystkim stworzyć najlepszą atmosferę. Najlepszą na miarę ich możliwości.

Ich najnowszy występy to celebracja siły przeciętności i proste cele: pranko, spanko - wygranko. Jesteśmy w miejscu słodko-gorzkim, ani do końca złym, ani dobrym, jednak pełnym codziennych zwycięstewek. Naszych małych kroczków bez filmowej muzyki, głębokiego głosu narratora z traileru, wielkich narracji i dmuchanych medali.

"... No to zatytułowaliśmy tę trasę 'małe wygranko', nie? No bo to nie jest tak, że my coś jakoś wiecie no, bardzo wygrywamy. Oprócz porażki jest jeszcze remis. Remis to nieraz małe wygranko. Po prostu nie ciśnij za bardzo. Podczas koncertu zadedykujemy na pewno jedną piosenkę dla Jennifer Lopez, będziecie mogli też usłyszeć kogo pozdrawia 'Maradona', nie zabraknie egzotycznych owoców, pojawią się 'Czarna Owca', 'Indiana' i na pewno ktoś, kto zajmuje się 'Kartografią', i coś z myślą o nieśmiałych chłopcach... Także będzie można się w sobie zakochać i ze sobą rozstać. Niekoniecznie musi chodzić o pary. Można to zrobić również samotnie. Dla każdego coś miłego. Przyjdź i zobacz rozśpiewanych odbiorców Kuźni, miejsce gdzie każdy może poczuć się swobodnie i nareszcie stanąć na prawdziwym podium. Naszym szóstym miejscu MAŁEGO WYGRANKA" - piszą muzycy.

Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn rusza w trasę!

Poniżej pełna rozpiska koncertów:

28.10 Kraków - Klub Spotkań, Poczta Główna

10.11 Warszawa, VooDoo Club

12.11 Gańsk, Pub Torpeda

19.11 Łódź, Wooltura

24.11 Wrocław, Akademia

25.11 Szczecin, Piwnica Kany

26.11 Poznań, 2progi

8.12 Katowice, Katofonia Jazz & Blues Club.