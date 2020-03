Secrets Of The Moon: Album "Black House" gotowy

Postępowi (black)metalowcy z Secrets Of The Moon szykują się do premiery nowej płyty.

Secrets Of The Moon przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Black House", siódmy i pierwszy od pięciu lat longplay niemieckiego kwartetu, ujrzy światło dzienne 8 maja w barwach rodzimej Prophecy Productions.



Reklama

Materiał wyprodukował Michael Zech vel Ar, czyli gitarzysta Secrets Of The Moon, co miało miejsce w należącym do niego studiu The Church Of Sound.



Album dostępny będzie w wersji CD, w odsłonach winylowych, jako limitowany boks, oraz w edycji z materiałem DVD. Na tym ostatnim znajdziemy zapewne teledyski do każdej ze znajdujących się na "Black House" kompozycji, gdyż na taki właśnie pomysł wpadli Niemcy przygotowując swoją nową płytę.



13 marca zespół opublikował pierwszy ze wspomnianych wideoklipów do numeru "Veronica's Room". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Secrets Of The Moon Veronica's Room

Na albumie "Black House" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:



1. "Sanctum"

2. "Don't Look Now"

3. "Veronica's Room"

4. "He Is Here"

5. "Cotard"

6. "Black House"

7. "Heart"

8. "Mute God"

9. "Earth Hour".