Sean Reinert nie żyje. Perkusista Death i Cynic miał 48 lat

W wieku 48 lat zmarł Sean Reinert, perkusista metalowych wizjonerów z Cynic. Z grupą Death nagrał też przełomową płytę "Human".

Sean Reinert miał 48 lat /Steve Thorne/Redferns /Getty Images

Nieprzytomnego muzyka znaleziono w domu w Kalifornii w piątkowy wieczór (24 stycznia).

Nie podano przyczyny śmierci Seana Reinerta.

Amerykanin był współzałożycielem grupy Cynic razem z gitarzystą i wokalistą Paulem Masvidalem, z którym razem występował do rozstania we wrześniu 2015 r. Perkusista wtedy przekonywał, że Cynic ponownie się rozpadł z powodu różnic na tle artystycznym i osobistym. Masvidal zaprzeczał tym twierdzeniom, uważając że grupa będzie nadal funkcjonować.

W styczniu 2018 r. ukazał się utwór "Humanoid" - pierwsze nagranie Cynic bez udziału Reinerta (na perkusji zagrał Matt Lynch).



Wideo Cynic - How Could I - Live at Wacken Open Air 2008

"Kindly Bent To Free Us", ostatnia studyjna płyta Cynic, miała swą premierę w 2014 roku nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.

W 1991 r. Reinert i Masvidal dołączyli do legendarnej deathmetalowej grupy Death, by razem z nią nagrać płytę "Human". Po trasie koncertowej muzycy powrócili do Cynic.

Wideo Death + Sean Reinert Drum Cam - Flattening of Emotions 10.26.91

Debiutancki album Cynic, "Focus" z 1993 r., zaliczany jest do szczytowych osiągnięć progresywnego metalu.

Po przenosinach liderów Cynic z Miami do Los Angeles założyli oni grający alternatywnego rocka zespół Æon Spoke, którego dorobek to dwie duże płyty studyjne.

Od reaktywacji w 2007 r. Cynic wydał album "Traced In Air" (2008) oraz konceptualne EP-ki "Re-Traced" (2010) i "Carbon-Based Anatomy" (2011).

Wideo Sean Reinert - Evolutionary Sleeper

W latach 1997-2000 Reinert był członkiem progmetalowej grupy Aghora (w składzie był też basista Cynic Sean Malone).

Perkusista towarzyszył też Malone'owi w jego superprojekcie Gordian Knot, w którym pojawiali się też inni muzycy Cynic oraz m.in. Steve Hackett (eks-Genesis), Bill Bruford (King Crimson, Yes), Jim Matheos (Fates Warning) i Trey Gunn (King Crimson).

W maju 2014 r. Reinert i Masvidal publicznie ujawnili, że są homoseksualistami, jednocześnie podkreślając, że nic nie łączyło ich prywatnie.