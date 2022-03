"To nasz sposób, by pokazać słuchaczom, jak tańczymy, jak cieszymy się życiem i jak pozostajemy młodzi duchem" - mówi Sean Paul. "Wielkie ukłony dla Pii Mii. Kiedy tylko zaczęliśmy pracę nad nagraniem, wiedzieliśmy, że właśnie ją chcemy usłyszeć w tym singlu. Była niesamowita" - dodał.

"How We Do It" to mieszanka dancehallu, bitów, R&B oraz popu. Piosence towarzyszy teledysk, który wyreżyserowała Briana Gonzales. W klipie widzimy Seana Paula i Pię Mię w basenie i w otoczeniu tancerek prezentujących kolejne efektowne choreografie.

Clip Sean Paul How We Do It ft. Pia Mia

Sean Paul i Pia Mia mieli już okazję współpracować przy remiksie przeboju "Hot" wokalistki. Ich najnowsza kooperacja "How We Do It" zapowiada więcej nowej muzyki Seana Paula, której powinniśmy spodziewać się w tym roku. Piosenki z nadchodzącego, ósmego albumu artysty będzie można usłyszeć podczas zaplanowanych na najbliższe miesiące koncertów muzyka po USA.

W trakcie całej swojej kariery Sean Paul wypracował unikatowe brzmienie oraz styl. Niesamowicie chwytliwe kompozycje, moc muzyki oraz świetny dobór współpracowników sprawiły, że artysta może cieszyć się olbrzymią bazą fanów na całym świecie, jak również niezliczonymi wyróżnieniami i nagrodami.

Z siedmioma albumami na koncie Sean Paul sprawił, że gatunek popularny przede wszystkim w Kingston na Jamajce zagościł na stałe na szczytach list przebojów. Sean występował w ponad 120 krajach na całym świecie - jako pierwszy Jamajczyk koncertował w Kazachstanie czy na Madagaskarze. Na koncie ma kilkanaście nominacji do Grammy czy Billboard Music oraz statuetki American Music Award, MOBO Awards, Soul Train Awards, MTV Music Awards, ASCAP Rhythm, Soul Music Awards, Source Award oraz BET Award.

