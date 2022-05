Ozzy Osbourne z sukcesami występuje na scenie od ponad 50 lat - najpierw z zespołem Black Sabbath, a później także w pojedynkę. Parę lat temu zapowiadał koniec kariery, ale nie przeszkodziło mu to w triumfalnym powrocie na scenę koncertami z cyklu "No More Tours 2". Nowa odsłona trasy jest w zawieszeniu od kilku lat - początkowo przez wybuch pandemii, a teraz w związku z jego coraz bardziej pogłębiającymi się problemami zdrowotnymi.

Wokalista cierpi na chorobę Parkinsona, a dekady przesadzania z alkoholem i narkotykami nie pomogły mu utrzymać dobrej formy. Mimo to muzyk walczy, by powrócić na scenę - najpierw z nową płytą, a potem, by dokończyć europejską trasę. Zgodnie z planem ma się ona rozpocząć 3 maja 2023 roku w Helsinkach. Co ciekawe, będzie to niemal 5 lat od ostatniego koncertu gwiazdora w ogóle.

Jak na razie Ozzy nie myśli jeszcze o występach na żywo - nagrywa za to premierowy materiał. Został przyłapany, gdy wychodził z Milk Studios w Los Angeles. Nie mógł zrobić tego o własnych siłach, więc potrzebował pomocy asystenta. Na jego twarzy widać było wielkie skupienie, a także trud, jaki sprawiały mu kroki.

Zdjęcie Ozzy Osbourne nie przypomina siebie / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / Agencja FORUM

Ozzy Osbourne powróci z nową płytą

Długo oczekiwany nowy album Ozzy'ego, którego tytuł nie został jeszcze ogłoszony, zawiera utwory nagrane przy udziale kultowych brytyjskich gitarzystów, w tym współzałożyciela Black Sabbath ( posłuchaj! ), Tony’ego Iommiego, Erica Claptona i Jeffa Becka. Poprzednia płyta Ozzy'ego, "Ordinary Man", ukazała się w lutym 2020 roku.

Wideo Sharon & Ozzy Osbourne Open Up About 40 Years Of Marriage & His Parkinson's Diagnosis | Loose Women

Sharon wspomniała, że ona i Ozzy prawdopodobnie przez resztę roku będą kursować między ich dwoma domami - w Wielkiej Brytanii i w Los Angeles. Na dobrze zamierzają osiąść w Anglii dopiero w przyszłym roku.

Clip Ozzy Osbourne Ordinary Man - ft. Elton John

Ozzy i Sharon niedawno przeszli COVID-19. "Książę Ciemności" po raz pierwszy, a jego żona - drugi raz. Tuż po tym, jak tylko pospiesznie wyjechała z Anglii (gdzie podjęła pracę w kanale telewizyjnym TalkTV), by zająć się mężem. 73-letni Ozzy już podobno całkowicie wydobrzał, a młodsza od niego o 4 lata Sharon jeszcze dochodzi do siebie.