Celine Dion niedawno wyznała, że ponad 15 lat temu zdiagnozowano u niej zespół Moerscha-Woltmanna, nazywanym też syndromem sztywnego człowieka. To nieuleczalne schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, które objawia się m.in. bólem i postępującym sztywnieniem mięśni oraz występowaniem powtarzających się epizodów skurczów mięśniowych

Jest to bardzo rzadka choroba, która objawia się bólem i postępującym sztywnieniem mięśni, więc utrudnia też chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania.

Reklama

25 czerwca odbyła się premiera filmu dokumentalnego "I am: Celine Dion", gdzie pojawiło się przerażające nagranie, jak piosenkarka dostaje ataku choroby i cała sztywnieje.

Przyznaje, że bardzo chciałaby wrócić na scenę, jednak nie wie, kiedy choroba jej na to pozwoli. Wiosną spekulowano, czy Dion nie zwieńczy ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Nic dziwnego, że piosenkarka jest pożądana na największych światowych wydarzeniach. Wylansowała hity, który zna cały świat, takie jak "My Heart Will Go On", czy "All By Myself". Posiada również jedną z najbardziej charakterystycznych barw głosu.

Teraz pogłoski o rzekomym występie powróciły za sprawą francuskiej Minister Sportu.

Minister Sportu o Celine Dion na igrzyskach: "Jest jedną z hipotez"

Minister Sportu Francji, Amelie Oudea-Castera, dokładnie miesiąc przed rozpoczęciem igrzysk pojawiła się 26 czerwca w programie "Les 4 Verites", w którym powróciła do tematu artystów spodziewanych na otwarciu sportowego wydarzenia. Wyznała, że występ Celone Dion jest "jedną z hipotez".

"To zdarzenie z obszaru możliwych, ja bym sobie tego życzyła z całego serca (...) Tego typu decyzje podejmują Tony Estanguet i Thomas Joly" - poinformowała minister.

Przyznała, że za ten aspekt odpowiadają dyrektorzy artystyczni, dlatego prosi, aby jej wypowiedź nie była traktowana jako zapowiedź.

Piosenkarka miałaby się zmierzyć z utworem "L'Hymne a l'amour" Edith Piaf, a u jej boku wystąpiłaby Aya Nakamura, gwiazda francuskiej sceny muzycznej.

Czy jest możliwy występ Dion na igrzyskach? Przy aktualnym stanie zdrowotnym nie wiadomo, czy zdecyduje się pojawić na imprezie. Niestety choroba przejmuje całe jej ciało, w tym także struny głosowe, co jest powodem rzadkiego pojawiania się publicznie.

Po ogłoszeniu światu dramatycznej diagnozy w 2022 roku odwołała trasę koncertową. Dodatkowo była widziana tylko dwa razy - na gali nagród Grammy 2024 oraz podczas premiery jej filmu w połowie czerwca.

"Ja nie bardzo w to wierzę (...) W każdej chwili mogą przyjść spazmy, zginając ją w pół na godzinę" - mówi dziennikarz Laurence Pieau, autor książki “Celine Dion. Prawdziwa Historia".

Celine Dion miała okazję występować na Igrzyskach Olimpijskich 1996 w Atlancie. Czy i tym razem ją zobaczymy? Pozostaje nam czekać na oficjalne ogłoszenia organizatorów, a także samej gwiazdy.