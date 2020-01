Savage: Zobacz teledysk "I Love You". Gwiazda italo disco zapowiada nowy album "Love and Rain"

1 / 12

Karierę zaczynała jako modelka topless w gazecie "The Sun", a dzięki zdobytej popularności mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną. W latach 1986-88 wydała trzy płyty: "Touch Me", "Samantha Fox" i "I Wanna Have Some Fun", które odniosły spory sukces (łącznie sprzedała 30 milionów egzemplarzy). Jej największym przebojem był utwór "Touch Me (I Want Your Body)". Dyskografia artystki zamknęła się na dziewięciu płytach, w planach gwiazdy lat 80. wciąż jest 10 krążek. Ostatni singel wokalistki - "Hot Boy" - swoją premierę miał w kwietniu 2018 roku.