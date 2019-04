Savage Messiah przed premierą albumu "Demons"

Thrash / powermetalowa grupa Savage Messiah z Londynu wyda w maju piąty album.

Savage Messiah przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Tym razem londyńczycy współpracowali z dwoma szwedzkimi fachowcami, czyli odpowiedzialnym za całą produkcję Davidem Castillo (Opeth, Dimmu Borgir, Soilwork), oraz Jensem Bogrenem, który wykonał miks. Sesja nagraniowa odbyła się w renomowanym szwedzkim studiu Fascination Street.

W charakterze sesyjnych perkusistów wystąpili Dan Wilding z Carcass oraz Ali Richardson, z którym Savage Messiah grają koncerty.



Na piątej płycie podopiecznych niemieckiej Century Media Records znajdziemy również niecodzienną przeróbkę country / folkowego przeboju "Parachute" autorstwa amerykańskiego muzyka i zdobywcy nagrody Grammy Chrisa Stapletona.



Album "Demons" trafi do sprzedaży 17 maja (CD, winyl, cyfrowo).



Singel "Under No Illusions" Savage Messiah z płyty "Demons" możecie sprawdzić poniżej:

Na longplayu "Demons" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Virtue Signal"

2. "What Dreams May Come"

3. "Heretic In The Modern World"

4. "Parachute"

5. "Under No Illusions"

6. "Down And Out"

7. "The Lights Are Going Out"

8. "The Bitter Truth"

9. "Until The Shadows Fall"

10. "Rise Then Fall"

11. "Steal The Faith In Me".