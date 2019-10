Sarsa pokazała się bez makijażu i w rozpuszczonych włosach [INSTAGRAM]

W ostatnim czasie Sarsa coraz częściej rezygnuje ze swojego znaku firmowego - charakterystycznego uczesania w rogi. Na najnowszych zdjęciach na Instagramie pokazała się też całkowicie bez makijażu.

Sarsa zrezygnowała ostatnio ze swoich "sarsorogów" AKPA

"Sarsorogi" były znakiem rozpoznawczym Sarsy.

"Jeżeli chodzi o włosy.. Kobieta zmienną jest" - napisała wokalistka przy jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie, prezentując nową fryzurę - rozpuszczone włosy pofarbowane na blond.

Na kolejnej fotografii zaprezentowała się w całkiem naturalnej stylizacji bez makijażu.



Wśród komentarzy dominują głosy zachwytu od fanów, a także znajomych z branży, jak m.in. Gromee.

W ciągu trwającej osiem lat kariery muzycznej Sarsa wydała dwa albumu studyjne: "Zapomnij mi" z 2015 roku (posłuchaj tytułowego singla!) oraz późniejszy o dwa lata krążek "Pióropusze" (sprawdź tytułową piosenkę!). Pierwszy uzyskał status platynowej płyty (ponad 30 tys. sprzedanych egzemplarzy), a drugi pokrył się złotem (ponad 15 tys.).

Festiwal w Opolu 2019: Sarsa w nietypowej kreacji Zobacz zdjęcia z występu Sarsy podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" na Festiwalu w Opolu 2019

W maju tego roku do sprzedaży trafiła płyta "Zakryj" promowana singlami "Zakryj", "Carmen" i "Tęskno mi".

Marta Markiewicz, występująca pod pseudonimem artystycznym Sarsa, zaczynała jako uczestniczka programów typu talent show - "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" i "The Voice of Poland". W tym ostatnim programie zakwalifikowała się do półfinału, ale zrezygnowała przed ostatnim etapem. W 2015 roku wydała swój debiutancki singel "Naucz mnie", który napisała i skomponowała we współpracy z Tomaszem Konfederakiem (muzyka). Kompozycja przez sześć tygodni z rzędu zajmowała 1. miejsce na liście AirPlay, najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych.

"Naucz mnie" był też pierwszym polskim diamentowym singlem, ponadto zdobył tytuł Cyfrowej Piosenki Roku 2015.

Sarsa pisała również utwory dla innych artystów, takie jak "Tu" i "Na ostrzu" dla Ewy Farnej czy "Ty i Ja" i "#Tam tam" dla Moniki Lewczuk.