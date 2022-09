Sarcator z drugą płytą "Alkahest". Kiedy premiera?

Nagrania płyty "Alkahest" odbyły się w Studio-MT (gitara, bas, wokale) i Studio N3 (perkusja) w Trollhättan, skąd pochodzi Sarcator. Za rejestrację materiału oraz miks i mastering odpowiadał Marko Tervonen, gitarzysta The Crown. Okładka jest działem szwedzkiego artysty Dávida Glombafa.

Następca debiutanckiego albumu "Sarcator" (2020 r.) ujrzy światło dzienne 21 października nakładem szwedzkiej Black Lion Records (CD, na kasecie, jako dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Dodajmy, że średnia wieku w szeregach Sarcator oscyluje wokół lat 20. Najmłodszy w składzie grupy jest 17-letni Mateo Tervonen, grający na gitarze prowadzącej wokalista i współzałożyciel formacji, a prywatnie syn wspomnianego Marko Tervonena z The Crown.

Wideoklip do nowego numeru "Grave Maggot Future" Sarcator możecie zobaczyć poniżej:

Clip SARCATOR Grave Maggot Future

Na płycie "Alkahest" usłyszymy następujące utwory:

1. "Ascend"

2. "Perdition's Hand"

3. "Grave Maggot Future"

4. "Dreameater"

5. "The Long Lost"

6. "He Who Comes From The Dark"

7. "Devil Sun"

8. "Sorrow's Verse"

9. "Alkahest".