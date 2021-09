Sarah Dash nie żyje. Odeszła wokalistka Labelle

Sarah Dash zmarła w poniedziałek, 20 września 2021 roku. Nieznane na razie są przyczyny śmierci. Jest to tym bardziej zaskakująca informacja, ponieważ kilka dni przed śmiercią artystka jeszcze występowała na scenie i doskonale się czuła.

Patti LaBelle, koleżanka z zespołu, skomentowała te informacje na Tweeterze. "Jeszcze w sobotę stałyśmy razem na scenie i to była wspaniała chwila! Sarah Dash była utalentowaną, piękną i kochaną duszą, która zmieniła życie moje i innych osób tak, że ciężko to wytłumaczyć słowami. Zawsze mogłam na nią liczyć. Spoczywaj w pokoju! Zawsze będę Cię kochać!" - napisała.

LaBelle, Sarah Dash, Nona Hendryx oraz Sundray Trucker w 1961 roku założyły grupę Ordettes. Po kilku zmianach nazwy oraz składu, grupa przekształciła się w Labelle, która zasłynęła przebojem "Lady Marmalade" z 1974 roku.

W 2008 roku grupa powróciła z albumem "Back to Now". Sarah znana jest też ze współpracy z Keithem Richardsem. Wystąpiła między innymi na legendarnym albumie "Steel Wheels" The Rolling Stones.