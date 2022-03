Sara James triumfowała w 4. edycji programu "The Voice Kids". To pozwoliło jej na reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021, w którym ostatecznie zajęła drugie miejsce. Jej piosenka "Somebody" stała się przebojem i podbiła nie tylko polskie radiostacje, ale też sieć - piosenkę odsłuchało na YouTube ponad 5,5 miliona osób!

Wideo Sara James - Somebody - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

Po grudniowej Eurowizji wokalistka wydała jeszcze piosenkę promującą nowy sezon programu TVP, a w utworze mogliśmy usłyszeć jeszcze AniKę Dąbrowską i Marcina Maciejczaka.

Clip Sara Egwu-James Lecę - feat. AniKa Dąbrowska, Marcin Maciejczak | The Voice Kids Poland 5

Sprawdź tekst piosenki "Lecę" w serwisie Tekściory.pl!

Reklama

Teraz wokalistka ogłosiła, że już za parę dni przedstawi swój premierowy utwór - "Nie jest za późno!". Mogliśmy usłyszeć kilka wersów piosenki na nagraniu zamieszczonym przez ESKA TV. Posłuchaj fragmentu utworu!

Premiera utworu odbędzie się 17 marca (czwartek). "Ja już nie mogę się doczekać" - zapowiada Sara James.

Sara Egwu-James w "The Voice Kids"

Szeroka publiczność poznała ją w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney". "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental (obecnie trenerów w dorosłym "The Voice of Poland") i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( sprawdź! ) i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Wideo Sara Egwu-James - "Czas nas uczy pogody" - Finał | The Voice Kids Poland 4

Dzięki zwycięstwu w programie z łatwością pokonała konkurentów w programie "Szansa na Sukces" i wyjechała na Eurowizję Junior 2021 do Paryża. Tam zajęła ostatecznie 2. miejsce, ustępując jedynie Malenie z Armenii.