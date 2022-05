Utwór "Magia jest w nas" opowiada o byciu razem, o radości, jaką daje dzielenie się codziennymi doświadczeniami z bliskimi, przyjaciółmi, rodziną. W piosence słyszymy Sarę James, która jest jedną z wschodzących gwiazd polskiej sceny i ubiegłoroczną reprezentantką naszego kraju w konkursie Eurowizji Junior.

Clip Sara James Magia jest w nas

"Praca nad piosenką i teledyskiem do utworu 'Magia jest w nas' to dla mnie niesamowita przygoda, podróż w czasie w poszukiwaniu muzycznych inspiracji, ale też ogromna szansa na rozwój i poznanie ciekawych osób. Cieszę się, że miałam szansę stworzyć własną aranżację tak ikonicznego utworu, który jest bliski wielu Polakom. Jego przekaz jest niezwykle aktualny - odpowiada na to, co teraz dla nas wszystkich jest szczególnie ważne - umiejętność bycia razem i dzielenia się swoim czasem, zasobami czy energią" - opowiada Sara James.

Reżyserami klipu "Magia jest w nas" są Helena Ganjalyan oraz Bartosz Szpak. Za kamerą stanął Olaf Malinowski, a produkcją utworu zajęli się Dominik Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór.