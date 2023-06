15-letnia Sara James właśnie skończyła szkołę podstawową - ma już za sobą egzamin ósmoklasisty. Z okazji zakończenia roku szkolnego młoda wokalistka wypuściła teledysk do nowego singla "CTRL ALT DEL".

Co ciekawe, Sara jest też współautorką klipu z reżyserem Dawidem Ziembą.

"To była mega fajna przygoda, cieszę się na maksa, że mogłam to zrobić i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie w tym wsparli. Super było mieć przy sobie swoich znajomych i wspólnie poszaleć na planie. Naprawdę poczułam się jak na początku wakacji, kiedy w końcu możesz na krótką chwilę oderwać się od nauki i po prostu cieszyć chwilą ze znajomymi" - wspomina pracę na planie Sara.

Clip Sara James CTRL ALT DEL

W tekście utworu skupiła się na towarzyszącym jej ostatnio coraz częściej temacie bycia ocenianą, narażoną na krytykę i narzucanie przez innych swojego zdania. Sara śpiewa, że zamiast porównywać ją do innych i kazać jej powielać utarte schematy, warto pozwolić jej być sobą i wyrażać siebie w taki sposób, w jaki ona sama czuje się prawdziwa i autentyczna.

Piosenka "CTRL ALT DEL" powstała we współpracy z producentem Johnem Samuelem, podczas jednego z niedawnych pobytów Sary w Los Angeles.

W związku z premierą nowego utworu Sara zaprosiła swoich fanów do konkursu #CTRLALTDELchallenge. W zabawie na TikToku będą brać udział filmy opisane hashtagiem #CTRLALTDELchallenge i z podpiętym oficjalnym dźwiękiem, a o zwycięstwie w konkursie decydować będzie największa ilość serduszek zgromadzonych pod dodanym filmikiem.

Konkurs zakończy się 30 czerwca. Zwycięzcę Sara ogłosi już 1 lipca na swoich social mediach. Nagrodą jest spotkanie z młodą artystką w szkole, której uczniowie nagrali najlepszego TikToka. Spotkanie odbędzie się oczywiście dopiero po wakacjach, w nowym roku szkolnym.

Sara James - gwiazda młodego pokolenia

Mimo młodego wieku, Sara ma na koncie wiele sukcesów, o których jej starsi w branży koledzy mogą tylko pomarzyć. W ostatnim czasie zgarnęła Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku i zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

Wcześniej wygrała program "The Voice Kids" , a także zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021 . Występ w amerykańskiej edycji "Mam talent" z piosenką "Rocket Man" stał się viralem, który błyskawicznie obiegł sieć. Słynny juror tego show Simon Cowell postanowił wziąć Sarę pod swoje skrzydła.

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.