Sara James skończyła 15 lat. Pokazała, jak spędziła urodziny

Sara James choć skończyła dopiero 15 lat, ma na koncie wiele sukcesów, o których jej starsi w branży koledzy mogą tylko pomarzyć. W ostatnim czasie zgarnęła Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku i zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

Wcześniej wygrała program "The Voice Kids" , a także zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021 . Występ w amerykańskiej edycji "Mam talent" z piosenką "Rocket Man" stał się viralem, który błyskawicznie obiegł sieć. Słynny juror tego show Simon Cowell postanowił wziąć Sarę pod swoje skrzydła.

Reklama

Wideo Sara James Sings "Rocket Man" by Elton John | STUNNING Performance | AGT 2022

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara James na moment przed Polsat SuperHit Festiwal 2023: Jestem zaszczycona! INTERIA.PL

Sara James swoje 15. urodziny świętowała w gronie najbliższych przyjaciół.

"Dziękuję za wszystkie piękne słowa, które od Was otrzymałam!!!! Cudownie, że jesteście" - napisała na Instagramie, pokazując kilka zdjęć ze swojej imprezy.

Pod postem życzenia również tą drogą złożyli jej m.in. Igor Herbut (lider grupy LemON jest jej menedżerem), Tomek Torres z Afromental , Kuba Szmajkowski , Mateusz Krzykała i Norbert Wronka.

Instagram Post Rozwiń

Dodajmy, że ostatnio Sara zadebiutowała w nowej roli - stała się Arielką w produkcji Disneya "Mała syrenka". Główna bohaterka mówi i śpiewa głosem Sary.