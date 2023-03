Miniony rok dla Sary James ( posłuchaj! ) był wyjątkowo udany. Wokalistka zdobyła międzynarodową rozpoznawalność za sprawą występu w amerykańskiej edycji "Mam talent", gdzie dotarła do finału show. Podbiła też sieć wykonaniami piosenek Eltona Johna i Billie Eilish.

Wielkim orędownikiem kariery 14-letniej Polki został Simon Cowell, który obiecał promować wokalistkę oraz pomóc jej w zdobyciu coraz większej popularności.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - mówił do niej w finale.

Pod koniec zeszłego roku James wystąpiła również w specjalnej edycji "Mam talent" w USA (jej występ wyemitowano już w 2023 roku), gdzie pojawili się zwycięzcy poprzednich edycji oraz największe gwiazdy tego formatu z całego świata. Wokalistka w swoim odcinku zaśpiewała przebój Harry’ego Stylesa "As It Was" ( zobacz! ), ale ostatecznie nie awansowała do finału show. To jednak nie przeszkodziło jej w podbiciu sieci po raz kolejny. Jej występ na Youtube obejrzano w ponad 3 miliony razy.



James miała również okazję dwukrotnie wystąpić na scenie z Black Eyed Peas ( zobacz! ). Raz zrobiła to w finale "Mam talent", a drugi raz zaśpiewała z nimi podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.



Sara James jako Mała Syrenka. "Nadal nie mogę w to uwierzyć"

26 maja odbędzie premiera nowej aktorskiej adaptacji "Małej Syrenki" z Halle Bailey w roli głównej.

Sara James poinformowała, że podłożyła głos pod główną bohaterkę oraz zaśpiewała jej piosenki w polskiej wersji filmu.

"Nadal nie mogę w to uwierzyć, że udzieliłam swojego głosu tytułowej postaci, a także wykonałam te wspaniałe utwory w filmie Disneya" - mówi zachwycona piosenkarka.

Sara zdradza, że to dla niej zupełnie nowa rola.

"Jest to mój dubbingowy debiut! Ta niesamowita przygoda wymagała ode mnie nowego podejścia do pracy moim głosem" - mówi.

14-latka nie może już doczekać się premiery filmu.