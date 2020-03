Sandi Patty zarażona koronawirusem. "Bóg dał nam wiarę i mądrość"

Liczba osób zarażonych koronawirusem na świecie wciąż rośnie. Wśród nich są również osoby z branży muzycznej.

Sandi Patty jest cenioną piosenkarką związaną z muzyką chrześcijańską /Rick Diamond/WireImage for Gospel Music Association /Getty Images

Chrześcijańska piosenkarka Sandi Patti ujawniła, że ona i jej maż są zarażeni koronawirusem.

"Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak nasz Departament Zdrowia poradził sobie z moją sprawą i jestem wdzięczna za ich uwagę. Pracują teraz bardzo ciężko, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Musimy wykonać swoją część" - pisała na Instagramie.

"Jeśli jeszcze nie postanowiłeś zostać w domu, zrób to teraz. To wszystko możemy zrobić. W ten sposób zatrzymujemy rozprzestrzenianie się. Bóg dał nam wiarę, ale dał nam również mądrość. Nie dał nam ducha strachu, ale mocy, miłości i zdrowego umysłu. (Och! No i kaszl w łokieć, a nie w dłoń!)" - dodała jeszcze.

"Kiedy dokonujemy właściwego wyboru, aby poddać się kwarantannie, nie tylko chronimy siebie, ale też wszystkich innych" - mówiła w dłuższym filmiku zamieszczonym na Facebooku.

Nie jest jedyną osobą ze środowiska muzycznego, która pozytywnie przeszła testy na obecność koronawirusa. 15 marca ujawniono, że zarażony jest prezes Universal Music, Luciana Grainge. Trzy dni później o chorobie poinformował 29-letni producent muzyczny Andrew Watt, który współpracował m.in. z Ozzym Osbourne'em.

12 marca poinformowano także, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

W Polsce wiadomo obecnie o 355 przypadkach zarażenia (pięć osób zmarło). Wśród nich jest lider metalowego zespołu Batushka, Krzysztof Drabikowski. Był "pacjentem zero" w województwie podlaskim.

