Pierwszym duetem był utwór "Mamo tyś płakała" ( posłuchaj! ), nagrany z Igorem Herbutem z LemON. Utwór inspirowany "Prząśniczką" Stanisława Moniuszki wsparł Stowarzyszenie Siemacha - organizację, która jest zaangażowana w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a w szczególności dzieciom.

Kolejnymi utworami zostały m.in. "Szary świat" nagrany z Kwiatem Jabłoni, a także hołd dla Violetty Villas - piosenka "Czesława" (z udziałem Natalii Grosiak). Na albumie możemy usłyszeć również duet z Grzegorzem Turnauem ("Sen we śnie"), czy Anią Dąbrowską ("Baczyński (Pisz do mnie listy)").

Reklama

sanah zaplanowała, by "Uczta" zawierała nie tylko liryczne, wzruszające kompozycje, ale i żywe, niemalże taneczne utwory, jak choćby "audi" (z duetem Miętha), skoczne "Eldorado" z Darią Zawiałow, czy powstały przy wsparciu Vito Bambino kawałek "oscar".

Zaledwie wczoraj pojawił się utwór pt. "ostatnia nadzieja" - długo wyczekiwana współpraca sanah i Dawida Podsiadło.

Clip sanah, Dawid Podsiadło „ostatnia nadzieja”

"Zapraszam Was do swojego stołu - tym razem nie tylko po to, aby dzielić się muzyką, ale przede wszystkim sercem moim" - zachęca sanah.

Przypomnijmy, że dwa pierwsze krążki sanah ("Królowa dram" i "Irenka") uzyskały status Diamentowych Płyt (ponad 150 tys. sprzedanych egzemplarzy każda) oraz zdobyły szczyt listy OLIS. Artystka odebrała także Bestsellera Empiku w kategorii "Muzyka pop/rock" za album "Irenka".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah o Eurowizji INTERIA.PL

sanah - Uczta Tour 2022. Gdzie wystąpi? BILETY, CENY, MIEJSCA

Już za kilka dni artystka rozpocznie kolejną dużą trasę, zatytułowaną "Uczta Tour".

Fani będą mogli zobaczyć ją podczas 10 koncertów. Za najtańszy bilet na koncert trzeba zapłacić 109-139 złotych, a za droższą wersję - 179-199 zł. Można dopłacić także 50 złotych, by mieć możliwość wcześniejszego wejścia na miejsce imprezy. Jest też specjalna oferta VIP, a wejściówka na tę strefę kosztuje aż 750-799 złotych!

W pakiecie - jak czytamy na stronie bileterii - mamy możliwość "wcześniejszego wejścia na teren eventu odrębnym wejściem" oraz "możliwość skorzystania z wyjątkowej strefy z dostępną degustacją win, specjalnymi, dedykowanymi drinkami, napojami, cateringiem oraz prezentem VIP".

19.04 WARSZAWA COS TORWAR

30.04 GDAŃSK/SOPOT ERGO ARENA

07.05 RZESZÓW G2A ARENA

14.05 GLIWICE ARENA GLIWICE

15.05 LUBLIN HALA GLOBUS

22.05 TORUŃ ARENA TORUŃ

25.05 ŁÓDŹ ATLAS ARENA

26.05 KRAKÓW TAURON ARENA KRAKÓW

27.05 WROCŁAW HALA ORBITA

28.05 SZCZECIN NETTO ARENA.