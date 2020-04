sanah i jej "róże". Autorka przeboju "Szampan" wspiera akcję #zostańwdomu

Znana z przeboju "Szampan" (ponad 24 mln odsłon) polska wokalistka o pseudonimie sanah zaprezentowała nową piosenkę "róże", która powstała podczas kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa.

sanah prezentuje nową piosenkę /Magic Records

W związku z pandemią koronawirusa sanah zdecydowała się przełożyć datę premiery swojej debiutanckiej płyty. "Królowa dram" pierwotnie miała trafić do sklepów 27 marca, ale przesunięto ją na 8 maja.

Clip sanah róże (demo w domu / Vertical Video)

Teraz 22-latka w odosobnieniu napisała i nagrała zupełnie nowe utwór.

Mowa o piosence "róże" w wersji demo. sanah w całości napisała i nagrała ten numer przed samymi świętami Wielkanocy. Piosenka nie pojawi się jednak na "Królowej dram" - to bardziej zachęta do pozostania w domu i kreatywnego podejścia do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Jak już informowaliśmy, album ukaże się w aż czterech wersjach - jako CD, 2CD Deluxe Edition, winyl oraz Super Deluxe Box (zawierający 2CD Deluxe Edition, winyl, maxi singel z niepublikowanymi dotąd wersjami demo czterech utworów, kopię oryginalnego notesu z odręcznymi tekstami sanah oraz zdjęcia wokalistki w dużym formacie).



Clip sanah Szampan

O sanah zrobiło się głośno za sprawą piosenki "Szampan". Teledysk debiutantki w ciągu zaledwie dwóch miesięcy zanotował ponad 9,4 mln wyświetleń.

Popularnością w sieci cieszą się także utwory "Siebie zapytasz" ( posłuchaj! ), "Proszę pana" ( posłuchaj! ), "Cząstka" ( sprawdź! ) i "Melodia".

Clip sanah Melodia

Do tej pory Zuzanna Jurczak (to prawdziwe imię i nazwisko 22-latki) wydała EP-kę "Ja na imię niewidzialna mam". Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, skrzypaczka i pianistka ma na swoim koncie trzy nominacje do tegorocznych Fryderyków w kategoriach album roku - pop alternatywny, debiut roku i najlepsze nowe wykonanie ("Projekt nieznajomy nie kłamie").

Clip sanah projekt nieznajomy nie kłamie

Nagrała także piosenkę "Rich in Love" w duecie z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem. Pisała utwory dla Roksany Węgiel i Natalii Zastępy.



Clip Matt Dusk Rich In Love - feat. SANAH