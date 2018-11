​Prywatny samolot Cardi B musiał lądować awaryjnie w Chicago.

Amerykańska raperka była w podróży z Los Angeles do Nowego Jorku, gdy pilot jej prywatnego samolotu zmuszony był lądować awaryjnie w Chicago.

Powodem takiej decyzji miało być złe samopoczucie jednego z pasażerów, który wymagał pomocy medycznej.

Serwis TMZ informuje, że osoba, która zachorowała, nie była członkiem załogi Cardi B.

Ostatni rok w amerykańskim hip hopie należał do Cardi B. Raperka wydała debiutancki album "Invasion of Privacy", który w pierwszym tygodniu sprzedaży rozszedł się w nakładzie ponad 255 tys. egzemplarzy.

Choć w ostatnich miesiącach raperka skupiła się na życiu rodzinnym (lipcu na świat przyszła jej córeczka Kulture Kiari), pod koniec października do sieci trafił jej nowy singel "Money" wyprodukowany przez J. White Did It.

