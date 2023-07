O śmierci Sama Cutlera poinformowały jego dzieci. Jak podały w poście w mediach społecznościowych, u mężczyzny po raz pierwszy zdiagnozowano raka dziesięć lat temu.

To Cutler przedstawiał Stonesów na scenie podczas słynnego koncertu w Hyde Parku 5 lipca 1969 roku. Zaledwie dwa dni wcześniej zmarł Brian Jones, któremu poświęcono koncert. Był z zespołem także podczas okrytego złą sławą koncertu w Altamontz 1969 roku.

"Gdy moje ciało odejdzie, pamiętaj moje serce" - brzmi wpis w mediach społecznościowych.

Jedną z ról Cutlera stało się zapowiadanie zespołu. To on jako pierwszy powiedział: "Panie i Panowie, największy rock and rollowy zespół świata... The Rolling Stones!". Za te słowa Mick Jagger wezwał go na rozmowę. "Mick zszedł ze sceny i rzucił mi niewybredne spojrzenie i powiedział 'Chcę z tobą porozmawiać' i stwierdził: 'Nie chcemy, żebyś nazywał nas największym zespołem rock'n'rollowym na świecie, to żenujące'" - opowiadał po latach w rozmowie z "A Current Affair".

Po zakończeniu współpracy z Rolling Stonesami zaczął pracę m.in. jako menedżer trasy Grateful Dead. Cutler występował też z zespołem Black Cab na płycie "Valiant" (2006).