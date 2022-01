"Among The Fires Of Hell" będzie pierwszą solową płytą grającego na gitarze wokalisty Rotting Christ, grupy uznawanej powszechnie za jednego z czołowych przedstawicieli charakterystycznej greckiej sceny blackmetalowej.



"To moje własne, samodzielne przedsięwzięcie z utworami, które skomponowałem podczas zatrważających lockdownów, stąd moje postanowienie, by podzielić się z wami tymi szalonymi czasami nieodpłatnie" - napisał Sakis Tolis, który wyda "Among The Fires Of Hell" na własną rękę.



Nagrania odbyły się w ateńskim studiu Deva Soundz, gdzie za konsoletą zasiedli Angelos i Aris Karantzas oraz odpowiedzialny za miks Fotis Benardo. Mastering wykonał George Neratzis.



Album "Among The Fires Of Hell" pilotuje już utwór tytułowy, w którym na perkusji zagrał gościnnie wspominany Fotis Benardo, muzyk kojarzony z m.in. Septicfelsh, Necromantią, Chaostar, a ostatnio Nightfall. Narracyjne wprowadzenie do tej kompozycji to efekt współpracy z brytyjskim multiinstrumentalistą Andrew Lilesem.



Teledysk "Among The Fires Of Hell" Sakisa Tolisa możecie zobaczyć poniżej: